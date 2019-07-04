Китайская провинция Хэбэй объявила высший уровень тревоги из-за жары

4 июля 2019 11:42 (UTC+04:00)

Метеорологический центр провинции Хэбэй (Северный Китай) в четверг объявил наивысший - красный - сигнал тревоги в виду сильной жары, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно прогнозу, столбик термометра в южной и центральной частях провинции поднимется до отметки 37-40 градусов - средняя температура в это время года в Хэбэе составляет порядка 26,6 градуса Цельсия. Ожидается, что такая погода продержится как минимум до субботы.

Власти провинции настоятельно рекомендуют жителям не проводить много времени на улице под открытым солнцем и принимать соответствующие меры безопасности.

Во всем Китае действует система оповещения населения об опасности различных стихийных бедствий, состоящая из четырех уровней, которые обозначаются синим, желтым, оранжевым и красным цветами.

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