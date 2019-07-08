Китай завершил создание марсохода

Китайские учёные сообщили о завершении строительства марсохода, который планируется использовать в первой миссии КНР к Марсу в 2020 году, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Планируемая миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. Отмечается, что в случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке о происхождении и эволюции Марса и всей Солнечной системы.

При этом главная цель миссии – найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на Марсе измениться в будущем так, что планета станет пригодна для жизни людей.

Ранее сообщалось, что Китай планирует запустить свой первый зонд на Марс в июле или августе 2020 года. Миссию планируется осуществить с космодрома "Вэньчан" в провинции Хайнань при помощи ракеты-носитель "Чанчжэн-5", которая должна напрямую вывести на переходную орбиту Земли и Марса зонд для исследования Марса. По предварительным расчетам, зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности планеты, в случае успеха миссии, зонд направит полученные данные на Землю в 2021 году.

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