Гонконгские власти отвергли требования амнистировать участников протестов

9 июля 2019 07:25 (UTC+04:00)

Требования предоставить амнистию без проведения расследования и судебного разбирательства для правонарушителей, участвовавших в протестах в Гонконге, неприемлемы, заявила во вторник глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Любые требования, что мы должны предоставить амнистию на данном этапе, другими словами не предпринимать дальнейших шагов по расследованию и судебному преследованию правонарушителей, эти требования неприемлемы, потому что это идет вразрез с верховенством права в Гонконге", - сказала она журналистам.

Масштабные протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Полиция применила перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда около 2 миллионов человек вышли на протесты.

Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен, поэтому протесты продолжились.

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