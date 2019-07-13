Budweiser отказался от IPO в Гонконге на $9,8 млрд

13 июля 2019 10:29 (UTC+04:00)

Производитель пива Budweiser Brewing Company APAC, лидирующий по объемам продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отказался от планов проведения первичного публичного размещения акций (IPO) на Гонконгской фондовой бирже на сумму $9,8 млрд. Такое решение приняла головная компания - Anheuser-Busch InBev, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Компания не будет проводить процедуру с учетом нескольких факторов, включая текущие рыночные условия", - говорится в заявлении Anheuser-Busch InBev.

Всего Budweiser планировал выпустить 1,63 млрд акций в ценовом диапазоне от 40 до 47 гонконгских долларов ($5,13-6,02) за штуку. Нынешний листинг обещал стать крупнейшим в мире в этом году и превзойти IPO компании Uber, которая в мае провела размещение на сумму $8,1 млрд на бирже Нью-Йорка.

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