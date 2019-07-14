На юго-западе Китая обнаружили древние захоронения эпохи бронзы

14 июля 2019 13:27 (UTC+04:00)

Китайские археологи обнаружили в районе города Чжаотун на юго-западе Китая многочисленные уникальные захоронения бронзового века, датируемые I тысячелетием до н. э., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило агентство "Синьхуа", в общей сложности ученым удалось извлечь из-под земли около 1 тыс. редчайших артефактов.

"В ходе раскопок выяснилось, что эти находки - важное достояние. Могилы расположены компактно и то, что в них находится позволяет определить специфику [той эпохи]". - отметил сотрудник Центра по изучению археологии и культурного наследия провинции Юньнань Кан Лихун.

По его словам, одна из причин того, что древние предметы и останки их владельцев дошли до наших дней в хорошем состоянии - особый благоприятный климат местности, где находится древнее кладбище. Раскопки проводились с февраля на высоте 760 метров в среднем и нижнем течении реки Цзиньшацзян, где расположена крупная ГЭС. Всего исследователи раскопали более 650 захоронений на площади 6 тыс. кв. метров. В могилах найдена домашняя утварь, предметы из керамики, камня, кости, а также раковин. Некоторые покойники были погребены в каменных саркофагах, прах других хранился в керамических емкостях, других предали земле просто так, без гробов. В одном из захоронений был найден фрагмент наконечника стрелы, которая, по всей вероятности, и привела к гибели человека.

Провинция Юньнань находится в регионе, который с глубокой древности поддерживал активные контакты с Великой Китайской равниной, а также с Вьетнамом. Известно, что в эпоху бронзы на юньнаньских высокогорьях выращивались лошади, которые затем поставлялись в другие районы Восточной Азии. В те отдаленные времена народы, населявшие эту территорию, которая теперь географически относится к Юго-Западному Китаю, уже освоили земледелие, однако продолжали вести полукочевой образ жизни. Культурно-исторических памятников той эпохи сохранилось не так много, и, как отмечают археологи, захоронение на реке Цзиньшацзян предоставляет исследователям редкую возможность для выяснения недостающих деталей и новых научных открытий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Власти китайской провинции Хайнань продвигают развитие честной конкуренции
Китай 08:17
В Гонконге произошли беспорядки из-за очередной акции протеста
Китай 13 июля 19:11
Рост перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту превысил 150%
Бизнес 13 июля 13:12
Budweiser отказался от IPO в Гонконге на $9,8 млрд
Китай 13 июля 10:29
Китай начал выпускать спортивную версию правительственного лимузина
Другие страны 12 июля 17:21
Китай намерен ввести санкции против компаний США, поставляющих оружие Тайваню
Другие страны 12 июля 16:25
Лента новостей
Гейдару Алиеву принадлежат исключительные заслуги в том, что образование в Азербайджане достигло нынешнего уровня - министр
Политика 14:00
Седьмой самолет с элементами С-400 прибыл в Турцию
Турция 13:56
Звезда YouTube и Instagram насмерть разбилась на электроскутере
В мире 13:52
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3
Другие страны 13:48
Завтра в Азербайджане будет до 38 градусов тепла
Общество 13:37
Глава МИД Великобритании о возможных последствиях провала переговоров по Brexit
Европа 13:15
Военно-космическое командование Франции разместят в Тулузе
Европа 12:49
На севере Афганистана произошел взрыв
Другие страны 12:26
В Испании восемь человек пострадали во время забега с быками
Европа 12:12