В Китае появился первый в мире аквариум на высоте 2,2 тыс. метров над уровнем моря

22 июля 2019 11:23 (UTC+04:00)

Первый в мире аквариум, расположенный на высоте более 2,2 тыс. м над уровнем моря, открыт в городе Синин (административный центр провинции Цинхай, Северо-Западный Китай), сообщает Trend со ссылкой на ТАСС

В материале сказано, что площадь высотного аквариума составляет порядка 28 тыс. кв. м. Он поделен на несколько зон, среди которых демонстрация пресноводных животных, морских жителей, медуз, белуг, дельфинов и других обитателей водного царства.

В общей сложности в аквариуме будет представлено свыше 400 видов водных и более 100 видов наземных представителей фауны. Как пишет газета, отдельными "звездами" станут восемь дельфинов-афалин из Японии. Ожидается, что они будут радовать многочисленную публику своими представлениями.

Как сказал куратор аквариума Ло Жуйбинь, слова которого цитирует China Daily, доставленные из низинных районов животные "прошли тщательное обследование и были помещены на карантин". "В настоящее время все жители аквариума в полной мере привыкли к новой для них среде обитания", - добавил он.

Как передает China Daily, пока аквариум работает в тестовом режиме. Официальное открытие запланировано на 18 августа. Максимальная вместимость комплекса составит 2 тыс. посетителей.

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