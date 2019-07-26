Число жертв оползня на юго-западе Китая выросло до 20 человек

26 июля 2019 05:14 (UTC+04:00)

Число жертв оползня в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу выросло до 20 человек, еще 25 числятся пропавшими без вести, сообщает в пятницу Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось о 15 погибших и 30 пропавших без вести, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Оползень сошел в уезде Шуйчэн городского округа Люпаньшуй во вторник в 21.20 (16.20 мск).

Оползень нанес ущерб 23 домохозяйствам, при этом более 20 построек, включая жилые дома, оказались полностью погребены под землей.

По состоянию на 8.00 пятницы 26 июля (2.00 мск) спасатели и пожарные нашли тела еще пяти человек, включая троих детей, таким образом, общее число жертв увеличилось до 20, еще 25 все еще числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Испытанная КНДР ракета может поразить часть территории Японии
Другие страны 25 июля 13:49
Китай подтвердил проведение торговых переговоров с США 30 июля
Другие страны 25 июля 12:56
Китай и США проведут новый раунд торговых переговоров в Шанхае 30-31 июля
Другие страны 25 июля 12:01
Китайская компания инвестирует $100 млн в Узбекистан
Бизнес 25 июля 11:48
Узбекистан привлечет кредит у Госбанка Китая
ИКТ 25 июля 11:10
Китай запустил два научных спутника при помощи коммерческой ракеты-носителя "Гипербола-1"
Китай 25 июля 10:46
Лента новостей
В Чили в участке полиции взорвалась отправленная почтой бомба
Другие страны 04:38
ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
В мире 04:16
Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
В мире 03:33
Открытие фестиваля "ЖАРА 2019" в Баку – зажигательные номера и экстравагантные сценические наряды (ФОТО)
Звёздный мир 03:28
КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
Другие страны 02:56
ВВС Турции нейтрализовали шесть террористов РПК на севере Ирака
Турция 02:28
В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограм
Другие страны 01:59
Палестина прекратит все соглашения с Израилем
Другие страны 01:33
США попросили Турцию не вводить в строй С-400
США 00:48