Китай опубликовал предупреждение из-за прогнозируемой жары

27 июля 2019 09:48 (UTC+04:00)

Китайские граждане и находящиеся в КНР иностранцы в эти выходные должны проявлять особую бдительность в связи с прогнозируемой жарой. Как сообщило в субботу Центральное метеорологическое управление Китая, в некоторых регионах столбик термометра окажется выше критической отметки 40 градусов по Цельсию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, на большей части территории страны атмосферная температура превысит 35 градусов. Власти Пекина уже объявили желтый уровень предупреждения, предписывающий проявлять осторожность во избежание получения теплового удара.

В то же время в ряде районов на севере, юго-западе, а также в центральной и восточной части страны ожидается 37-39 градусов, а в отдельные часы температура может превысить 40-градусную отметку.

В КНР существует три уровня предупреждения в связи с наступлением жары - желтый, (более 35 градусов), оранжевый (выше 37 градусов) и красный (более 40 градусов). Согласно китайскому законодательству, при превышении 40-градусной отметки запрещено проведение работ на открытом воздухе.

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