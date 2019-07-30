Демонстранты в Гонконге нарушили работу метро

30 июля 2019 05:44 (UTC+04:00)

Антиправительственные демонстрации в Гонконге во вторник нарушили работу метро, парализовав в утренний час пик движение поездов по оживленной зеленой ветке на полуострове Коулун, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщает местное телевидение.

Инцидент произошел на станции "Тяо Цзин Лин", которая служит пересадочным узлом для двух линий. Радикальные активисты заблокировали двери в поезде и нажимают кнопку вызова в вагонах. Это нарушило работу всей ветки.

Оператор железнодорожных сетей предложил пассажирам воспользоваться услугами наземного транспорта.

Это уже второй подобный инцидент за последние дни.

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