В Гонконге почти 80 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами

По меньшей мере 77 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Гонконге. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телерадиокорпорация RTHK.

ДТП произошло во вторник утром, когда два двухэтажных автобуса столкнулись вблизи туннеля. Сообщается, что пострадавшие в основном получили незначительные травмы, однако были и те, кого уносили на носилках.

На место происшествия прибыли 15 пожарных расчетов и 25 карет скорой помощи.

Причина ДТП пока неизвестна.

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