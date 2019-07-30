Не менее двух человек погибли при падении автобуса с моста в реку на юге Китая

30 июля 2019 08:07 (UTC+04:00)

По меньшей мере два человека погибли, еще девять получили разные травмы в результате падения пассажирского автобуса с моста в реку в городе Хайкоу (провинция Хайнань, Южный Китай). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщил информационный портал Sina.

По его данным, инцидент произошел во вторник в 08:30 по местному времени (03:30 мск), когда большой пассажирский автобус выехал за пределы полосы движения и упал с моста в реку. В момент аварии в транспортном средстве находились водитель и пассажиры.

На размещенных в интернете видео и фото видно, как в первые минуты после аварии пассажиры самостоятельно пытались выбраться из перевернувшегося автобуса. Как передает Sina, на месте происшествия работает аварийно-спасательная бригада. Пострадавшие были немедленно доставлены в медицинские учреждения, четверо из них получили тяжелые травмы.

Причина инцидента устанавливается.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Гонконге почти 80 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
Китай 07:45
Минздрав о состоянии здоровья пострадавших в ДТП в Баку
Происшествия 29 июля 18:37
Наводнения на юго-западе Китая унесли 14 жизней
Другие страны 29 июля 17:33
В Китае впервые нашли окаменелый след тираннозавра
Другие страны 29 июля 15:20
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" о ДТП в бакинском поселке
Происшествия 29 июля 15:13
В ДТП с участием микроавтобуса, следовавшего из РФ в Азербайджан, пострадали 11 человек (ФОТО)
Происшествия 29 июля 14:40
Лента новостей
В Азербайджане новорожденных все чаще называют именами героев иностранных сериалов
Общество 09:10
Тропический шторм "Эрик" в Тихом океане усилился до урагана
В мире 08:49
В ООН сообщили о росте числа жертв вооруженных конфликтов среди детей
В мире 08:31
В Гонконге почти 80 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
Китай 07:45
В Японии за неделю от жары умерли 11 человек
Другие страны 07:18
В Азербайджане ведется подготовка к производству новой модели автомобилей Peugeot
Бизнес 07:00
В США двух беженцев из Сомали обвинили в поддержке ИГ
США 06:37
Число жертв крушения самолета в Пакистане возросло до 19 (Обновлено)
Другие страны 06:04
Демонстранты в Гонконге нарушили работу метро
Китай 05:44