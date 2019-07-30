Расходы бюджета КНР на развитие Синьцзяна в 2012-2018 годы превысили $233 млрд

Расходы Китая на развитие Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) в 2012-2018 годы составили 1,61 трлн юаней (более $233 млрд). Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель секретаря парткома, председатель СУАР Шохрат Закир, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В 2018 году поддержка Синьцзяну достигла 302,2 млрд юаней ($43,9 млрд), что составляет 60,3% от бюджетных расходов этого региона", - рассказал он.

По словам чиновника, финансовую помощь СУАР оказывают 19 регионов КНР - с 2010 года они предоставили ему 103,5 млрд юаней (более $13 млрд). С 1997 года в этот автономный район прибыли свыше 15,9 тыс. партийных работников, принявших участие в программе по стимулированию развития синьцзянской экономики.

СУАР находится на северо-западе Китая и населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. Согласно официальной статистике, в 2018 году ВРП Синьцзяна составил 1,21 трлн юаней (более $175,8 млрд по текущему курсу), увеличившись на 6,1%. По данному показателю этот регион находится на 26-м месте среди 31 административно-территориальных единиц материкового Китая.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.