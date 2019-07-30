СМИ сообщили о столкновениях рядом с полицейским участком в Гонконге

30 июля 2019 21:08 (UTC+04:00)

Столкновения между полицией и протестующими произошли вечером во вторник рядом с полицейским участком в районе Квай Чунг (Kwai Chung), сотрудники правоохранительных органов применили перцовый баллончик, передает телерадиокорпорация RTHK, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось со ссылкой на газету South Ching Morning Post, что власти Гонконга намерены на этой неделе предъявить обвинения за участие в массовых беспорядках 44 из 49 задержанных в минувшее воскресенье в ходе последних ожесточенных столкновений антиправительственных демонстрантов с полицией, произошедших в минувшее воскресенье,

В Гонконге с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции, первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.

Отмечается, что сотни демонстрантов пришли к участку, где, предположительно, содержатся 44 задержанных. Толпа выкрикивала лозунги стоящим снаружи полицейским и светила в них лазером. Однако ворота были закрыты, и сотрудники правоохранительных органов обратились к протестующим с просьбой уйти. Позже собравшиеся на улице люди начали бросать в полицейских предметы, а те в ответ применили перцовый баллончик. Несколько человек из толпы бросали в полицейский участок яйца и даже сделали граффити на стенах здания.

В какой-то момент один из сотрудников полиции нацелил на собравшихся, по всей видимости, дробовик. Для разгона разгневанной толпы были развернуты спецподразделения полиции. Столкновения также произошли на близлежащих дорогах, в результате чего частично остановилось движение общественного транспорта.

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