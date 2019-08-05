Власти Гонконга заявили, что в районе складывается опасная ситуация

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам признала, что в Гонконге складывается довольно опасная ситуация, которая может нести угрозу принципу "одна страна - две системы" и национальному суверенитету. Об этом она заявила в понедельник на встрече с журналистами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Гонконг считался безопаснейшим городом в мире. Но серия радикальных действий поставила его в опасную ситуацию", - констатировала она. Кэрри Лам отметила, что некоторые участники протестных акций кидали в стражей порядка кирпичи и коктейли Молотова, осаждали полицейские участки, блокировали работу транспорта.

"Какие-то люди швырнули в море национальный флаг, другие призывают к революции. Такие действия несут угрозу принципу "одна страна - две системы, процветанию и экономике Гонконга", - подчеркнула она.

Глава администрации констатировала, что складывающийся здесь острый кризис вышел за пределы протестов против закона об экстрадиции, который некоторое время назад ею уже был объявлен "мертвым". Вместе с тем Кэрри Лам вновь отказалась уходить в отставку, подчеркнув, что она и ее коллеги несут ответственность перед 7,5 млн жителями этого специального административного района. Она призвала всех отложить в сторону разногласия и добиться скорейшего восстановления общественного порядка.

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