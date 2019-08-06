Восемь человек погибли в результате наводнения в Центральном Китае

6 августа 2019 11:35 (UTC+04:00)

По меньшей мере восемь человек погибли в результате наводнения, вызванного сильными дождями, в провинции Хубэй (Центральный Китай), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, проливные дожди обрушились на город Шиянь во вторник около 04:00 утра. В результате внезапного наводнения разрушены не менее 19 жилых домов, парализована транспортная система города, в некоторых районах отключено электричество.

Как передает SINA, в результате осадков многие сельские жители, работающие в городе, не могут вернуться домой.

Сообщается, что местные власти уже объявили красный - самый высокий - уровень опасности ввиду проливных дождей и связанных с ними наводнений и подъема уровня воды в реках.

По информации портала, в районе бедствия ведутся поисково-спасательные работы.

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