В Китае объявили желтый уровень опасности из-за супертайфуна "Лекима"

8 августа 2019 08:13 (UTC+04:00)

Желтый уровень опасности объявлен в Китае из-за приближающегося к восточному побережью страны тайфуна "Лекима", который накануне ночью усилился до супертайфуна. Соответствующее уведомление опубликовано в четверг Центральной метеорологической службой Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Скорость ветра в центральной части тропического циклона, который стал девятым по счету в этом сезоне, составляет в настоящее время порядка 187 км/ч. Эпицентр супертайфуна находится примерно в 880 км к юго-востоку от уезда Сяншань (восточная провинция Чжэцзян). Тропический циклон движется со скоростью порядка 15 км/ч в северо-западном направлении и, как ожидается, 10 августа достигнет прибрежных районов провинции Чжэцзян.

Тропический циклон, судя по траектории его движения, накроет и Шанхай, в некоторых районах которого 10 августа ожидаются мощные порывы ветра до 162 км/ч.

Местные власти в настоящее время принимают необходимые подготовительные меры в целях минимизации потенциального ущерба от удара стихии. Находящимся в море судам предписано избегать опасных районов и укрыться в портах. На ближайшие выходные, как сообщили ТАСС в порту Шэньцзявань, приостановлена паромная переправа на популярные у местных туристов острова Шэнсы. В потенциально опасных районах проводятся работы по укреплению шатких конструкций, предписано также не проводить массовые мероприятия на открытом пространстве.

Во всем Китае действует система оповещения населения об опасности различных стихийных бедствий, состоящая из четырех уровней, которые обозначаются синим, желтым, оранжевым и красным цветами.

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