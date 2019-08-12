Тайфун "Лекима" унес на востоке Китая жизни 44 человек (Обновлено)

Общее число погибших в результате удара девятого по счету в этом сезоне тайфуна "Лекима" на востоке Китая достигло 44 человек, еще 16 жителей пока считаются пропавшими без вести. В восточной провинции Чжэцзян, которая приняла на себя основной удар стихии, число погибших возросло с 32 до 39 человек, говорится в опубликованном в понедельник заявлении местного Штаба по борьбе с наводнениями, тайфунами и засухами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ночь с пятницы на субботу тайфун "Лекима" достиг побережья восточной провинции Чжэцзян в районе города Вэньлин. На тот момент сила ветра в центральной его части составляла 50 метров в секунду. Согласно последним официальным данным, жертвами удара стихии в провинции Чжэцзян стали 39 человек, еще 9 считаются пропавшими без вести, а прямой экономический ущерб оценивается на сумму порядка 24,2 млрд юаней ($3,4 млрд). Тайфун в той или иной степени нарушил нормальную жизнь в провинции свыше 6,6 млн человек, более 1,2 млн жителей были эвакуированы из опасных районов.

Ослабевший до тропического шторма циклон вечером 11 августа достиг побережья восточной провинции Шаньдун в районе между городами Жичжао и Циндао. Он принес с собой сильные ливни и порывы ветра до 23 м/с. Тропический шторм, согласно официальным данным, унес в этой китайской провинции жизни пяти человек, семеро считаются пропавшими без вести. В той или иной степени он нарушил жизнь свыше 1,6 млн человек и нанес провинции Шаньдун ущерб на сумму более 1,4 млрд юаней (порядка $200 млн).

В районе дельты реки Янцзы тайфун более чем на сутки нарушил железнодорожное сообщение, во всем регионе было отменено или задержано несколько тысяч авиарейсов. Шанхай также почувствовал на себе последствия тропического циклона. Из-за сильного ветра и ливней местные власти были вынуждены временно эвакуировать из прибрежных районов более 250 тыс. человек, более чем на сутки серьезно была нарушена работа наземного и воздушного транспорта, приостановлена работа паромным переправ.

В настоящее время эпицентр тропического шторма уже покинул пределы материка и находится в Бохайском заливе. Он продолжает движение в северном направлении со скоростью порядка 2 км/ч и постепенно теряет свою силу.

07:41 (GMT+4) Девятый по счету в этом сезоне тайфун "Лекима" унес жизни пяти человек в восточной китайской провинции Шаньдун, еще семеро жителей пока считаются пропавшими без вести. Такие данные публикует в понедельник провинциальное Управление по чрезвычайным ситуациям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Циклон, ослабевший до тропического шторма, вечером 11 августа достиг побережья провинции в районе между городами Жичжао и Циндао. Он принес с собой сильные ливни и порывы ветра до 23 м/с. Тропический шторм, согласно официальным данным, в той или иной степени нарушил в провинции жизнь свыше 1,6 млн человек.

Власти были вынуждены в экстренном порядке эвакуировать из опасных районов более 180 тыс. жителей. Тайфун повредил сельскохозяйственные культуры на площади свыше 175 тыс. га, разрушил более 600 жилых строений, а прямой экономический ущерб для провинции Шаньдун в настоящее время оценивается на сумму более 1,4 млрд юаней (порядка $200 млн).

В ночь с пятницы на субботу тайфун "Лекима" достиг побережья восточной провинции Чжэцзян в районе города Вэньлин. На тот момент сила ветра в центральной его части составляла 50 м/с. Согласно последним официальным данным, жертвами удара стихии в провинции Чжэцзян стали 32 человека, еще 16 считаются пропавшими без вести, а прямой экономический ущерб оценивается на сумму порядка 15,7 млрд юаней ($2,24 млрд).

В районе дельты реки Янцзы из-за тайфуна более чем на сутки было нарушено железнодорожное сообщение, во всем регионе было отменено или задержано несколько тысяч авиарейсов. Шанхай также почувствовал на себе последствия тропического циклона. Из-за сильного ветра и ливней местные власти были вынуждены временно эвакуировать из прибрежных районов более 250 тыс. человек, более чем на сутки серьезно была нарушена работа наземного и воздушного транспорта, приостановлена работа паромным переправ.

В настоящее время эпицентр тропического шторма уже покинул пределы материка и находится в Бохайском заливе. Он продолжает движение в северном направлении со скоростью порядка 2 км/ч и постепенно теряет свою силу.

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