В аэропорту Гонконга сохраняется спецрежим пропуска в терминал

Ситуация в международном аэропорту Гонконга в четверг утром остается спокойной после введения администрацией воздушной гавани с вечера среды специального режима пропуска в здание, который будет действовать "до дальнейшего уведомления", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации онлайн-табло, отдельные рейсы отменены, но их число крайне невелико. Подавляющее большинство самолетов вылетают по расписанию. По свидетельству корреспондента ТАСС, демонстрантов в залах сейчас практически не наблюдается.

По соображениям безопасности администрация аэропорта ввела строгие ограничения на вход в залы вылета и прилета, пропуская в терминал только пассажиров с билетами и персонал. У всех входов в здание выставлены барьеры и пункты контроля. Для прохода требуется предъявить билет на рейс в ближайшие 24 часа, и документ, удостоверяющий личность. Пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт не менее, чем за три часа до вылета.

В конце прошлой недели международный аэропорт Чек Лап Кок охватили массовые демонстрации, которые изначально проходили в зале прилета и не мешали регистрации пассажиров. В понедельник и вторник протестующие заблокировали и зал вылета, что привело к отмене сотен рейсов. Во вторник вечером полиция применила перцовый газ и резиновые дубинки против групп демонстрантов, которые взяли в заложники, связали и подвергли избиениям двух человек из материкового Китая, включая журналиста, сочтя их "агентами под прикрытием".

Администрация воздушной гавани на видном месте вывесила постановление Верховного суда Гонконга, который накладывает запрет на проведение демонстраций в любых "несогласованных зонах". Для протестов были выделены лишь две разрешенные зоны, но людей там сейчас практически не наблюдается.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.