Отряды военной полиции Китая собрались у границы с Гонконгом

15 августа 2019 11:03 (UTC+04:00)

Отряды китайской военной полиции были в четверг собраны на стадионе в городе Шэньчжэнь, расположенном на границе с Гонконгом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, на стадионе находятся несколько тысяч человек в военной форме, а также грузовики, бронетранспортеры и мотоциклы.

Более двух месяцев назад в Гонконге начались массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

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