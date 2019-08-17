В Китае более 85 тыс. человек оказались в зоне бедствия из-за тайфуна "Лекима"

17 августа 2019 11:58 (UTC+04:00)

Более 85 тыс. человек в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая оказались в зоне бедствия из-за тайфуна "Лекима", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, стихия затронула большую часть провинции, ущерб нанесен более чем 25,8 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Урожай на территории более чем 1,2 тыс. га был полностью уничтожен.

Ливни привели к обрушению около 250 жилых зданий. Согласно предварительной оценке, ущерб оценивается в 89 млн юаней ($12,6 млн).

Власти предприняли меры для предотвращения ЧП в результате локальных наводнений и оползней, в частности прекращены работы на шахтах и рудниках.

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