В Китае четыре человека погибли в результате взрыва в ресторане

Четыре человека погибли, еще 16 получили ранения в результате взрыва газа в ресторане в китайской провинции Ляонин. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Beijing Youth Daily.

Инцидент произошел 16 августа вечером в городском уезде Бэйпяо. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки жидкого газа. В результате четыре человека погибли, 16 получили ранения, не представляющие угрозу для жизни.

Расследование по факту происшествия продолжается.

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