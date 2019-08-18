Китай призвал ЕС немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга

18 августа 2019 16:12 (UTC+04:00)

Правительство Китая призывает Европейский союз немедленно прекратить любые вмешательства в дела Гонконга. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении постоянного представительства КНР при Европейском союзе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы вновь призываем ЕС соблюдать международное право и базовые принципы международных отношений, надлежащим образом уважать суверенитет Китая и немедленно прекратить вмешательства в дела Гонконга и внутренние дела КНР для того, чтобы не подрывать здоровое и стабильное развитие отношений между Китаем и Евросоюзом", - указывается в документе.

"Намерены подчеркнуть, что дела Гонконга являются в чистом виде внутренним делом Китая, в которое нельзя вмешиваться ни одному иностранному правительству или организации. ЕС, проигнорировав замечание Китая, неоднократно вмешивался в дела Гонконга и внутренние дела КНР. Китай глубоко обеспокоен этим и выражает решительный протест в связи с такими действиями", - указывается в заявлении постпредства КНР при ЕС.

Как отмечается в заявлении, принцип "Одна страна, две системы" прописан в конституции КНР и основном законе Гонконга, а не в нормах международного права. "Центральное правительство продолжит решительно и непоколебимо проводить политику "Одна страна, две системы" и будет поддерживать долгосрочную стабильность и процветания Гонконга", - говорится в документе миссии.

В субботу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фредерика Могерини призвала власти Гонконга к сдержанности и отказу от насилия против участников протестов. Как отмечалось в ее заявлении, "критически важно, чтобы власти проявляли сдержанность, отказались от насилия и приняли срочные шаги для деэскалации обстановки".

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