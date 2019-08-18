Полиция в Гонконге потребовала от протестующих разойтись

18 августа 2019 19:52 (UTC+04:00)

Полиция Гонконга предупредила антиправительственных демонстрантов немедленно прекратить "нелегальные" действия и покинуть район комплекса правительственных зданий, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Полиция требует протестующих немедленно прекратить нелегальные действия и покинуть район", - говорится в опубликованном заявлении.

Как передаёт корреспондент РИА Новости, большая группа демонстрантов собралась возле комплекса правительственных зданий в районе Адмиралтейство. Собравшиеся выкрикивают оскорбления в адрес полиции, светят лазерами в сторону здания, некоторые стучат зонтами по ограждениям, установленным вокруг здания, однако радикальных действий не предпринимают.

В Гонконге уже 11-ю неделю продолжаются массовые протесты. Демонстрации начались из-за поправок, которые в случае принятия позволят властям выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально протесты были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.

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