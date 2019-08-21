Си Цзиньпин распорядился обеспечить сохранность Великой Китайской стены как символа нации

Власти КНР должны обеспечить сохранность Великой Китайской стены, которая является одним из главных символов нации. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает в среду официальный портал КПК в социальной сети WeChat "Сюэси сяоцзу", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Великая Китайская стена, как и реки Янцзы и Хуанхэ, - важный символ китайской нации. Это важное проявление духа нашего народа, - подчеркнул он в ходе инспекционной поездки на северо-запад страны. - Мы во что бы то ни стало должны относиться внимательно к своему культурно-историческому достоянию, защищать этот неиссякаемый духовный источник".

Китайский лидер посетил провинцию Ганьсу, где находятся наиболее древние фрагменты этого всемирно известного оборонительного сооружения.

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