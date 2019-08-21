Си Цзиньпин распорядился обеспечить сохранность Великой Китайской стены как символа нации

21 августа 2019 08:33 (UTC+04:00)

Власти КНР должны обеспечить сохранность Великой Китайской стены, которая является одним из главных символов нации. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает в среду официальный портал КПК в социальной сети WeChat "Сюэси сяоцзу", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Великая Китайская стена, как и реки Янцзы и Хуанхэ, - важный символ китайской нации. Это важное проявление духа нашего народа, - подчеркнул он в ходе инспекционной поездки на северо-запад страны. - Мы во что бы то ни стало должны относиться внимательно к своему культурно-историческому достоянию, защищать этот неиссякаемый духовный источник".

Китайский лидер посетил провинцию Ганьсу, где находятся наиболее древние фрагменты этого всемирно известного оборонительного сооружения.

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