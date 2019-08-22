Армия Китая переходит к новой стратегии по предотвращению кризисов в мире

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) с учетом происходящих в мире изменений переходит к новой стратегии по предотвращению кризисов. Об этом заявил в четверг глава Центра по изучению войн Академии военных наук КНР Чэнь Жунди, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во всех докладах, которые публиковались прежде, мы отмечали, что придерживаемся стратегии по "принятию предварительных мер и оказанию противодействия" при проявлении агрессии с чьей-либо стороны. В недавно выпущенной "Белой книге" оборонная стратегия была сформулирована по-новому как "развертывание и противодействие", - объяснил он на пресс-конференции. - Зачем нам понадобилось менять формулировку? Китайская армия продолжает развиваться в ногу со временем и наша новая позиция - контролировать кризисные ситуации и подавлять конфликт, предотвращая войну".

Глава исследовательского центра пояснил, что при такой позиции основная задача заключается уже "не только в подготовке к войне, но и в применении мер по устрашению врага".

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