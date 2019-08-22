Китай ведет работу по внесению FedEx в черный список

Китайские ведомства прорабатывают вопрос о внесении американской логистической компании FedEx в санкционный список неблагонадежных организаций. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Компетентные ведомства нашей страны проводят расследование для урегулирования этого вопроса. На текущем этапе ведется работа над списком неблагонадежных предприятий, - сообщил он на брифинге. - Мы решим данную проблему на законодательной основе, с учетом существующих правил".

По словам представителя, судьба FedEx вскоре определится - после того, как "будут взвешены все факты, касающиеся нарушений, как за, так и против".

14 июня власти КНР направили FedEx уведомление о начале расследования по факту нарушения доставки посылок китайской компании Huawei. Ранее эта корпорация, попавшая под санкции США, обвинила американского перевозчика в необоснованном перенаправлении в Соединенные Штаты двух бандеролей, которые необходимо было транспортировать из Японии в офисы Huawei в Гуанчжоу и Шанхае.

FedEx уже извинилась за случаи доставки по неправильному адресу отправлений Huawei. Как отмечается в заявлении, размещенном на китайском сайте микроблогов Sina Weibo, компания "приносит извинения за проблемы при транспортировке небольшого количества посылок". В нем также сказано, что случившееся произошло в силу операционной ошибки и никак не связано с влиянием "внешних сил".

В июле официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что обнаружены веские улики, подтверждающие незаконность действий FedEx. Дипломат подчеркнула, что компания понесет за это ответственность и жесткость мер в отношении нее будет зависеть от результатов расследования компетентных госорганов Китая.

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