Huawei представила процессор Ascend 910 с технологиями искусственного интеллекта

23 августа 2019 13:10 (UTC+04:00)

Китайская телекоммуникационная компания Huawei в пятницу представила новый процессор Ascend 910, оснащенный технологиями искусственного интеллекта, а также новое программное обеспечение MindSpore, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, создание Ascend 910 - это "расширение деятельности компании в секторе искусственного интеллекта", а также "шаг в разработке собственных процессоров в условиях давления со стороны Соединенных Штатов".

Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. После этого американская компания Google лишила Huawei доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. Позже Google заявила, что обновления для устройств Huawei будут доступны в течение ближайших 90 дней в соответствии с временной лицензией, выданной 20 мая властями США.

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