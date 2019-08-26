Власти Китая не желают эскалации торговой войны с США и готовы к диалогу

26 августа 2019 08:24 (UTC+04:00)

Китай решительно выступает против эскалации торговой войны, готов продолжить консультации с США для устранения торговых противоречий, заявил в понедельник китайский вице-премьер Лю Хэ на открытии международной выставки интеллектуальных технологий Smart China Expo, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Заявление Лю Хэ, который возглавляет китайскую делегацию на всех торговых переговорах с США, последовало на фоне нового витка торгового конфликта между ведущими экономиками мира из-за очередного взаимного повышения пошлин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Китай решительно выступает против блокады в сфере новых технологий и против торгового протекционизма, Китай прилагает усилия для обеспечения целостности производственных цепочек, мы готовы путем консультаций и сотрудничества решать имеющуюся проблему, мы решительно выступаем против эскалации торговой войны", - заявил Лю Хэ.

По его словам, эскалация торгового конфликта не принесет выгоды ни одной из сторон.

"Мы приветствует компании со всего мира, в том числе из США, инвестировать в Китай, вести бизнес в Китае, мы намерены в дальнейшем создавать еще более благоприятный инвестиционный климат, а также обеспечивать защиту прав собственности, мы готовы на условиях открытости стимулировать развитие интеллектуальных технологий", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.

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