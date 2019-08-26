Котировки бирж Шанхая и Шэньчжэня снижаются на фоне торговой войны Китая и США

Снижением деловой активности и падением котировок отреагировали в понедельник биржи материкового Китая на новый виток эскалации ситуации вокруг торговых переговоров Пекина и Вашингтона. Основные индексы фондовых площадок Шанхая и Шэньчжэня к концу утренней торговой сессии оказались в негативной зоне, свидетельствуют данные с сайтов бирж, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Индекс Shanghai Composite, отражающий общую ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, упал по итогам завершившейся в 11:30 по местному времени утренней торговой сессии на 0,95%, до отметки 2869,81 пункта. Ключевой индикатор деловой активности на торговой площадке в Шэньчжэне, индекс Shenzhen Component, опустился на 0,72%, до отметки 9295,35 пункта.

Торговый день на биржах в Шанхае и Шэньчжэне начался со значительного падения котировок. Основные индексы при открытии торгов упали на 1,60% и 1,93% соответственно. К обеду показатели несколько улучшились, но из негативной зоны не вышли.

Участники рынка продолжают внимательно отслеживать ситуацию вокруг торговых переговоров между Китаем и США, последний раунд которых после длительного перерыва проходил в Шанхае 30-31 июля. На следующий день после завершения консультаций президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Это решение в Вашингтоне объяснили тем, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров.

В ответ КНР временно прекратила импорт аграрной продукции из США и объявила, что не исключает повышение ввозных пошлин на эти товары. 13 августа стало известно, что Соединенные Штаты отложат введение дополнительных пошлин на ряд китайских товаров до 15 декабря.

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