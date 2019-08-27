В Китае пять человек погибли при возгорании грузовика в туннеле

27 августа 2019 22:00 (UTC+04:00)

Пять человек скончались от травм и ожогов, еще 31 пострадал в ночь со вторника на среду в результате воспламенения грузовика в туннеле на скоростной автотрассе в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, полиция и сотрудники службы скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, они отправлены в ближайшие больницы.

Причины возгорания выясняются, ведется следствие.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ученые впервые успешно провели новый эксперимент по квантовой телепортации
В мире 20:04
ГБРК обновит парк воздушных судов Узбекистана
Бизнес 17:58
Самолет Air China не смог вылететь из Пекина в Токио из-за задымления в салоне
Китай 16:02
Макрон заявил, что западному доминированию в мире наступает конец
Другие страны 14:30
Торговая война не остановила рост инвестиций США в Китай
Другие страны 14:00
МИД КНР подтвердил информацию о предъявлении австралийскому писателю обвинений в шпионаже
Другие страны 13:21
Лента новостей
Путин заявил, что РФ и Турция разрабатывают соглашение о расширении расчетов в нацвалютах
Россия 23:05
Эрдоган: Турция заинтересована в совместном с Россией производстве военной техники
Турция 22:57
Путин: до конца года газ по "Турецкому потоку" начнет поступать в Турцию
Россия 22:52
Умер первый президент Гамбии
Другие страны 22:42
Помпео заявил, что США намерены вывести войска из Афганистана как можно скорее
США 22:37
ООН пока не готовит встречу лидеров Франции, США и Ирана на полях Генассамблеи
В мире 22:32
На юго-востоке Турции нейтрализован особо опасный террорист
Турция 21:46
Французский суд отменил решение мэра, запретившего пестициды в своей коммуне
Европа 21:31
Президент Бразилии поблагодарил Трампа за поддержку
В мире 21:14