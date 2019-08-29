Глава Минфина США отказался подтвердить сроки нового раунда торговых переговоров с Китаем

29 августа 2019 04:20 (UTC+04:00)

Администрация США рассчитывает на продолжение торговых переговоров с Китаем в Вашингтоне, определенности со сроками их проведения в сентябре нет. Об этом сообщил в опубликованном в среду интервью агентству Bloomberg министр финансов Стивен Мнучин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжаем вести консультации. Мы формируем планы для их [делегации КНР] приезда", - сказал глава Минфина. Он, как отмечает агентство, отказался подтвердить, что намеченный на сентябрь очередной раунд переговоров состоится.

"Мы провели разговоры с МВФ и непосредственно с нашими визави в Китае, включая руководство Народного банка Китая", - добавил Мнучин. Речь идет об этапе после того, как его ведомство 5 августа причислило Китай к валютным манипуляторам и призвало Пекин к транспарентности в данном вопросе. ЦБ КНР заявил, что решение Вашингтона причислить Китай к валютным манипуляторам необоснованно и негативно скажется на восстановлении глобальной экономики и мировой финансовой системе.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й раунд переговоров, прошел в Шанхае 30-31 июля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эрдоган и Трамп обсудили последние события в Сирии
Турция 03:01
Во Флориде объявили режим ЧП из-за приближения урагана "Дориан"
США 02:34
Турция и США прорабатывают вопрос совместного патрулирования в Сирии
Турция 00:19
Военные США при кибератаке уничтожили важную для Ирана базу данных - СМИ
США 28 августа 23:56
В США назвали условие, при котором возможно возвращение Турции в программу F-35
Турция 28 августа 22:54
США вводят санкции против двух иранских групп компаний
США 28 августа 21:32
Лента новостей
СМИ: хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии с помощью крылатой ракеты
Арабские страны 03:51
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
Турция 03:29
На юге Марокко семь человек погибли из-за наводнений
Арабские страны 03:03
Эрдоган и Трамп обсудили последние события в Сирии
Турция 03:01
Во Флориде объявили режим ЧП из-за приближения урагана "Дориан"
США 02:34
В Турции нейтрализованы три террориста РПК
Турция 02:12
Нигерия частично закрыла границу с Бенином
Другие страны 01:46
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Спорт 01:22
Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
Арабские страны 00:48