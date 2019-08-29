Глава Минфина США отказался подтвердить сроки нового раунда торговых переговоров с Китаем

Администрация США рассчитывает на продолжение торговых переговоров с Китаем в Вашингтоне, определенности со сроками их проведения в сентябре нет. Об этом сообщил в опубликованном в среду интервью агентству Bloomberg министр финансов Стивен Мнучин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжаем вести консультации. Мы формируем планы для их [делегации КНР] приезда", - сказал глава Минфина. Он, как отмечает агентство, отказался подтвердить, что намеченный на сентябрь очередной раунд переговоров состоится.

"Мы провели разговоры с МВФ и непосредственно с нашими визави в Китае, включая руководство Народного банка Китая", - добавил Мнучин. Речь идет об этапе после того, как его ведомство 5 августа причислило Китай к валютным манипуляторам и призвало Пекин к транспарентности в данном вопросе. ЦБ КНР заявил, что решение Вашингтона причислить Китай к валютным манипуляторам необоснованно и негативно скажется на восстановлении глобальной экономики и мировой финансовой системе.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й раунд переговоров, прошел в Шанхае 30-31 июля.

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