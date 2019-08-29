СМИ: в Китае шесть человек погибли в результате ДТП

Шесть человек погибли, еще 14 получили ранения и травмы при столкновении двух транспортных средств в уезде Хэлань Нинся-Хуэйского автономного района на северо-западе Китая. Об этом сообщил в четверг информационный портал Tencent, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, ДТП произошло в среду вечером. По данным полиции, в салонах обоих частных автомобилей "находилось количество пассажиров, превышающее норму".

Все пострадавшие отправлены в ближайшую больницу. Причины происшествия выясняются, ведется следствие.

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