Торнадо на юге Китая унес жизни восьми человек

29 августа 2019 08:36 (UTC+04:00)

Жертвами торнадо в южной китайской провинции Хайнань стали восемь человек, еще двое получили травмы. Об этом сообщает в четверг Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Торнадо, говорится в репортаже, неожиданно появился в одном из районов города Даньчжоу. Сильными порывами ветра были разрушены два временных жилых строения на стройплощадке, в которых находились рабочие. В результате восемь человек погибли, еще двое пострадавших были отправлены в больницу.

Сообщается, что сильными порывами ветра были повреждены многие строения. Торнадо вызвал также перебои с подачей электроэнергии в районе. Местные власти в настоящее время принимают меры для ликвидации последствий удара стихии.

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