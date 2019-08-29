Основатель Alibaba предложил работать по 12 часов в неделю

Основатель компании Alibaba Group и известный китайский бизнесмен Джек Ма заявил на конференции World Artificial Intelligence Conference в Шанхае, что люди в будущем должны работать 12 часов в неделю, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я думаю, в следующие 20-30 лет продолжительность жизни человека может стать длиннее, биотехнологии могут позволить человеку жить 100-120 лет... Ваши прадеды еще должны были усердно работать. Зачем нам так много работать? Я думаю, люди должны работать три дня в неделю, каждый день по четыре часа", - заявил Джек Ма на конференции, трансляцию которого опубликовал китайский экономический журнал Caijing.

Джек Ма - известный сторонник графика 996, который предполагает рабочий день с 9 до 9 шесть дней в неделю. "В этом мире каждый человек надеется достичь успеха, надеется на лучшую жизнь, все хотят, чтобы их уважали. Я хочу спросить всех, если вы не тратите больше усилий и времени, чем другие люди, как вы сможете добиться успеха, которого вы хотите?" - приводит его слова издание Paper.

Чистая прибыль, приходящаяся на держателей обыкновенных акций, крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba по итогам первого квартала 2019-2020 финансового года (завершился 30 июня) выросла почти в 2,5 раза в годовом выражении и составила 21,252 миллиарда юаней (3,096 миллиарда долларов).

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