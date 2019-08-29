Британия, Германия и Франция обеспокоены ситуацией в Южно-Китайском море

"Более того, Франция, Германия и Британия приветствуют проходящие переговоры между странами-членами АСЕАН и Китаем по вопросам применения положений конвенции в Южно-Китайском море", - говорится в заявлении. Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости. "Тройка" призвала все страны региона соблюдать Конвенцию ООН по морскому праву (UNCLOS).

"Мы обеспокоены ситуацией в регионе Южно-Китайского моря, которая может привести к снижению уровня безопасности и стабильности в регионе. Мы призываем все прибрежные государства региона принять меры для снижения напряженности и внести вклад в поддержание мира, безопасности и стабильности…, включая обеспечение свободы судоходства и воздухоплавания над Южно-Китайским морем", - говорится в заявлении.