Британия, Германия и Франция обеспокоены ситуацией в Южно-Китайском море

29 августа 2019 20:14 (UTC+04:00)
Великобритания, Германия и Франция выразили обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском море и призвали к решению спорных вопросов путем переговоров, говорится в совместном заявлении стран, распространенном в четверг МИД Соединенного Королевства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.
"Мы обеспокоены ситуацией в регионе Южно-Китайского моря, которая может привести к снижению уровня безопасности и стабильности в регионе. Мы призываем все прибрежные государства региона принять меры для снижения напряженности и внести вклад в поддержание мира, безопасности и стабильности…, включая обеспечение свободы судоходства и воздухоплавания над Южно-Китайским морем", - говорится в заявлении.
"Тройка" призвала все страны региона соблюдать Конвенцию ООН по морскому праву (UNCLOS).
"Более того, Франция, Германия и Британия приветствуют проходящие переговоры между странами-членами АСЕАН и Китаем по вопросам применения положений конвенции в Южно-Китайском море", - говорится в заявлении.

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