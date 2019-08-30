В Гонконге задержали двух членов Законодательного совета

30 августа 2019 22:41 (UTC+04:00)

Полиция задержала двух членов Законодательного совета Гонконга от поддерживающей протесты Гражданской партии - Джереми Тама и О Нок-Хина. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление партии.

Законодатели были задержаны за оказание сопротивления полиции, отмечает агентство.

Ранее днем правоохранители задержали и отпустили под залог двух активистов из радикального протестного движения Demosisto - Джошуа Вонг и Агнес Чоу.

За последние сутки были задержаны еще несколько активистов, подозреваемых в причастности к беспорядкам, в том числе еще один представитель Гражданской партии в Заксовете Чэн Чун.

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