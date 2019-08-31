Китай успешно запустил два спутника при помощи ракеты-носителя "Куайчжоу-1А"

31 августа 2019 06:14 (UTC+04:00)

Китай в субботу успешно вывел на орбиту два космических спутника при помощи ракеты-носителя "Куайчжоу-1А" (KZ-1A). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, запуск был осуществлен в 07:41 по местному времени с космодрома Цзюцюань провинции Ганьсу на северо-западе страны.

Один из аппаратов - микрогравитационный экспериментальный спутник, название которого не указывается. Второй - спутник "Сяосян-1-07", выполняющий научно-исследовательскую миссию.

Это третий по счету запуск ракеты-носителя серии "Куайчжоу-1А".

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Помимо этого китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в 2020-2025 годах.

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