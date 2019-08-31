В Гонконге полиция рекомендовала жителям закрыть окна и оставаться дома

31 августа 2019 19:17 (UTC+04:00)

Полиция Гонконга на фоне эскалации столкновений протестующих и правоохранителей в субботу рекомендовала местным жителям закрыть окна и не выходить из дома в районах, где проходят столкновения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 21.00 по местному времени полиция уже несколько раз применила для разгона протестующих слезоточивый газ, в ход пошли также и водометы с окрашенный в синий цвет водой, которая, по словам специалистов, помогает полиции "пометить" участников протестов.

Несанкционированные протесты проходят в субботу в районе Вань Чай, Козуэй-Бэй, Адмиралтейство. Где демонстранты поджигают мусор, баррикады. По свидетельствам многочисленных СМИ и полиции, протестующие довольно часто бросают в баррикады и просто на улицах бутылки с зажигательной смесью.

"Радикальные протесты устроили поджоги в районе Вань Чай и Козуэй-Бэй, что стало серьёзной угрозой для всех, в том числе и для работающих на месте полицейских. Полиция намерена продолжить применять надлежащую силу для разгона протестующих", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что полиция рекомендует представителям общественности, находящихся в районах, где проходят протесты, следить за развитием событий, закрыть все окна и не выходить на улицу, если это будет необходимо.

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