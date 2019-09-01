СМИ: в Гонконге полиция задержала 40 участников беспорядков в метро

1 сентября 2019 02:30 (UTC+04:00)

Полиция Гонконга в ночь на воскресенье задержала 40 участников беспорядков на станции метро Prince Edward. Об этом сообщила радиостанция RTHK со ссылкой на представителя правоохранительных органов Йоланду Юй, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, полицейские применили дубинки и перцовый газ против агрессивно настроенных демонстрантов, которые в подземке совершали акты вандализма, вступали в конфликт с пассажирами и кидали в них разные предметы.

Оператор железнодорожного транспорта - корпорация MTR - сообщила, что три станции метро - Mong Kok, Prince Edward и Kowloon Bay - в воскресенье будут закрыты по соображениям безопасности и в связи с причиненным им ущербом.

В субботу в ряде районов города состоялись несанкционированные акции протеста противников закона об экстрадиции, сопровождавшиеся беспорядками. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов, которые перекрывали дороги, устраивали поджоги, кидали бутылки с зажигательной смесью в правительственные здания, атаковали полицейских кирпичами, металлическими прутьями и химической жидкостью.

Подвергнувшиеся нападениям стражи порядка в опасении за свою жизнь дважды сделали предупредительный выстрел в воздух из огнестрельного оружия в парке Виктория, отметила Йоланда Юй.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Гонконге полиция рекомендовала жителям закрыть окна и оставаться дома
Китай 31 августа 19:17
Узбекистан заключил меморандум с китайскими компаниями в области ВИЭ
Энергетика 31 августа 16:17
Китай успешно запустил два спутника при помощи ракеты-носителя "Куайчжоу-1А"
Китай 31 августа 06:14
Зоопарк Вашингтона боится потерять панд из-за торговых споров с Китаем
США 30 августа 23:38
В Гонконге задержали двух членов Законодательного совета
Китай 30 августа 22:41
Внешний долг Узбекистана составляет почти четверть ВВП
Бизнес 30 августа 16:34
Лента новостей
Переговорщик ЕС по Brexit исключил возможность изменения сделки с Лондоном
Европа 03:16
При стрельбе в Техасе погибли двое
США 02:45
Макрон призвал президента Ирана полностью соблюдать обязательства в рамках ядерной сделки
Европа 02:18
Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН
Россия 01:34
"Ювентус" в добавленное время вырвал победу в матче чемпионата Италии против "Наполи"
Спорт 01:12
В Турции столкнулись три автомобиля: есть погибший и раненые
Турция 00:50
Число жертв нападения на бар в Мексике достигло 30
Другие страны 00:27
В Южной Каролине объявили режим ЧС в связи с ураганом "Дориан"
США 00:12
В Армении задержали четырех солдат по подозрению в избиении офицера
Армения 31 августа 23:46