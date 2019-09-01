СМИ: в Гонконге полиция задержала 40 участников беспорядков в метро

Полиция Гонконга в ночь на воскресенье задержала 40 участников беспорядков на станции метро Prince Edward. Об этом сообщила радиостанция RTHK со ссылкой на представителя правоохранительных органов Йоланду Юй, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, полицейские применили дубинки и перцовый газ против агрессивно настроенных демонстрантов, которые в подземке совершали акты вандализма, вступали в конфликт с пассажирами и кидали в них разные предметы.

Оператор железнодорожного транспорта - корпорация MTR - сообщила, что три станции метро - Mong Kok, Prince Edward и Kowloon Bay - в воскресенье будут закрыты по соображениям безопасности и в связи с причиненным им ущербом.

В субботу в ряде районов города состоялись несанкционированные акции протеста противников закона об экстрадиции, сопровождавшиеся беспорядками. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов, которые перекрывали дороги, устраивали поджоги, кидали бутылки с зажигательной смесью в правительственные здания, атаковали полицейских кирпичами, металлическими прутьями и химической жидкостью.

Подвергнувшиеся нападениям стражи порядка в опасении за свою жизнь дважды сделали предупредительный выстрел в воздух из огнестрельного оружия в парке Виктория, отметила Йоланда Юй.

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