В Гонконге полиция предупредила демонстрантов о зачистке в районе аэропорта

1 сентября 2019 15:13 (UTC+04:00)

Полиция в скором времени начнёт зачистку в районах на подступах к международному аэропорту Гонконга, где антиправительственные демонстраторы пытаются заблокировать дороги и парализовать движение транспорта, следует из заявления полиции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что протестующие по-прежнему стекаются в район аэропорта. Некоторые блокируют дороги, устанавливают на проезжей части баррикады и различные объекты в попытке парализовать движение транспорта в окрестностях международного аэропорта.

Трассы, ведущие в аэропорт, сильно загружены.

"В связи с этой ситуацией полиция в скором времени начнёт операцию по зачистке и предупреждает всех протестующих уйти и немедленно прекратить свои незаконные действия", - говорится в опубликованном заявлении.

Ранее компания-оператор гонконгского рельсового транспорта сообщила, что по запросу администрации аэропорта приостановила движение аэроэкспрессов.

Демонстранты также устроили хаос на станции метро Tung Chung вблизи аэропорта.

По данным полиции, начиная с 17.30 по местному времени агрессивно настроенные демонстранты начали причинять ущерб объектам внутри станции Tung Chung. В частности, они сорвали камеры видеонаблюдения, сломали турникеты, пожарные щиты, а также разбили стекла окон обслуживания пассажиров.

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