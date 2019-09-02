ЦБ Китая понизил курс юаня до нового минимума с марта 2008 года

2 сентября 2019 11:18 (UTC+04:00)

Народный банк Китая понизил в понедельник курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 4 базисных пункта до 7,0883 юаня за $1. Как следует из статистики регулятора, это минимальное значение с 13 марта 2008 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отметил в этой связи член Академии социальных наук Китая Юй Юндин, наблюдатели уделяют слишком много внимания незначительным колебаниям китайской валюты. "Мы слишком сильно беспокоимся о колебаниях юаня в то время, когда надо придать ему некоторую степень гибкости", - приводит его слова портал "Ицай".

"Сейчас мы запугиваем сами себя: даже если курс юаня изменится с 7 до 7,1 [за доллар], у Китая не будет больших проблем. Если же курс юаня продолжит колебаться в районе 7, то всем несложно будет приспособиться. Нам стоит придерживаться довольно естественного и спокойного взгляда на колебания валют. Будет курс 7, 7,1 или же 7,2, или даже 6,9 или 6,95 - разница не такая уж и большая. Нам нужно только верить в экономику Китая", - утверждает китайский эксперт.

Министерство финансов США 5 августа причислило Китай к валютным манипуляторам и призвало Пекин к транспарентности в данном вопросе. ЦБ КНР заявил, что решение Вашингтона необоснованно и негативно скажется на восстановлении глобальной экономики и мировой финансовой системе.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году - опустился на 5,1%.

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