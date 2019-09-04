КНР выразила протест New York Times за ложное освещение событий в Гонконге

4 сентября 2019 00:25 (UTC+04:00)

Управление специального представителя МИД КНР в Гонконге сделало строгое представление газете New York Times за то, как она освещала протесты в этом административном районе.
Представитель управления заявил, что газета публикует не соответствующие действительности и ложные сообщения, "обеляя лидера выступающих против Китая и вредящих Гонконгу Джимми Лая и заступаясь за экстремистов Джошуа Вонга и Алекса Чоу, а также ядовитыми выражениями атакуя центральное правительство, правительство специального административного района и гонконгскую полицию", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Представитель управления специального представителя МИД КНР в САР Гонконг в первую очередь делает строгое представление и выражает острое недовольство и решительный протест этим сообщениям, которые не делают никакого различия между правдой и ложью и выдают черное за белое", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.

После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились. За это время 1117 человек были задержаны.

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