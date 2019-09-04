Главы МИД Китая и КНДР обсудили расширение двустороннего сотрудничества

4 сентября 2019 02:34 (UTC+04:00)

Министры иностранных дел КНДР и Китая в ходе переговоров в Пхеньяне обсудили пути дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами. Об этом в среду сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На переговорах стороны подробно обсудили практические вопросы по дальнейшему расширению и развитию корейско-китайских отношений дружбы и сотрудничества согласно благородным замыслам высших руководителей двух стран", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что переговоры главы МИД КНДР Ли Ён Хо и члена Госсовета, министра иностранных дел Китая Ван И прошли в Мансудэском дворце съездов в центре Пхеньяна. По информации ЦТАК, "стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая ситуацию на Корейском полуострове".

Ван И с 2 по 4 сентября находится с визитом в КНДР. Как проинформировали ранее китайские власти, эта поездка - "важный шаг, призванный оказать стимулирующее воздействие на двусторонние отношения".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
КНР выразила протест New York Times за ложное освещение событий в Гонконге
Китай 00:25
Сенаторы США высказались в Пекине за устранение трений с КНР по торговле
Другие страны 3 сентября 17:50
Трамп считает, что торговые переговоры США и Китая идут очень хорошо
Другие страны 3 сентября 17:33
Россия и Китай намерены инвестировать в "город-призрак" на Северном Кипре — СМИ
Турция 3 сентября 17:07
МИД Китая сделал представление США по поводу ситуации вокруг Синьцзяна
Другие страны 3 сентября 13:41
Замглавы МИД РФ: ракетные запуски КНДР, очевидно, связаны с учениями США и Южной Кореи
Россия 3 сентября 13:16
Лента новостей
Помпео призвал союзников США присоединиться к новым санкциям против Ирана
США 02:08
Джонсон: выборы могут стать единственным способом выхода из тупика с Brexit
Европа 01:45
СМИ: "Вест Бромвич" подаст жалобу в ФИФА на "Барселону"
Спорт 01:23
В Баку пожар в трехэтажном здании потушен (Обновлено)
Происшествия 01:08
Трюдо обсудил со спикером Палаты представителей Конгресса США новый договор NAFTA
Другие страны 01:01
КНР выразила протест New York Times за ложное освещение событий в Гонконге
Китай 00:25
Walmart сократит продажу оружия после трагедии в Эль-Пасо
В мире 00:15
В США предложили создать министерство мира
США 00:07
Зариф: новое сокращение обязательств по ядерной сделке не означает конец переговоров
Иран 3 сентября 23:37