В Гонконге с начала протестов задержали 1187 человек

5 сентября 2019 21:02 (UTC+04:00)

Число задержанных в Гонконге с начала протестов возросло до 1187 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с начала июня этого года полиция задержала 1117 человек в связи с участием в масштабных протестах и нарушении тех или иных законодательных норм.
Как сообщается, сейчас число задержанных с начала волнений составляет 1187 человек. Последние задержания произошли в среду, это были четверо мужчин возрастом от 22 до 44 лет. Их обвиняют в незаконном собрании, нападении и нанесении телесных повреждений и в сговоре с целью нападения.

Ранее в среду глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут запущены, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований протестующих.

Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание. Кэрри Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.

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