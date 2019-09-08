Число пострадавших при землетрясении в Китае выросло до 28

8 сентября 2019 06:34 (UTC+04:00)

По последним данным, в результате землетрясения в китайской юго-западной провинции Сычуань пострадали 28 человек, говорится в сообщении местного пожарного управления в Weibo, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 17 пострадавших.

Землетрясение произошло в воскресенье утром в 6.42 по местному времени в уезде Вэйюань городского округа Нэйцзян. Эпицентр землетрясения залегал на глубине десяти километров.

Подземные толчки ощущались в нескольких уездах, разрушения произошли в основном в сельской местности, где постройки достаточно ветхие и неустойчивые к сейсмоактивности, а из-за того, что землетрясение произошло рано утром, когда почти все спали, число пострадавших и тех, кто оказался под завалами собственных домов, растет быстро.

Управление общественной безопасности городского округа Нэйцзян направило в район ЧП около 600 сотрудников полиции, на месте работают пожарные и спасатели.

Данных о погибших пока не поступало. Власти немедленно распространили в социальных сетях ролики и картинки о том, как нужно себя вести при землетрясении, а также в случае, если вы оказались под завалами.

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