В Китае произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,3

8 сентября 2019 07:26 (UTC+04:00)

Новые подземные толчки магнитудой 4,3 зафиксированы в юго-западной провинции Сычуань. По данным Китайского сейсмологического центра, эпицентры землетрясений расположены в 20 км друг от друга в уезде Вэйюань городского округа Нэйцзян, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Землетрясение произошло в 10:36 по местному времени. Его очаг залегал на глубине 7 км, эпицентр был расположен в 140 км к югу от города Чэнду с населением 16 млн человек и в 200 км к западу от города центрального подчинения Чунцин с населением более 31 млн человек. О возможных жертвах и разрушениях информации не приводится.

Это уже второе землетрясение, произошедшее в уезде Вэйюань в воскресенье. Первые подземные толчки магнитудой 5,4 были зафиксированы в 06:42 по местному времени (01:42 мск). По последним данным, один человек погиб и еще 29 получили ранения.

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