Число пострадавших от землетрясения на юго-западе Китая выросло до 53

Число пострадавших в результате землетрясения в уезде Вэйюань (юго-западная китайская провинция Сычуань) возросло до 53 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, 14 человек уже получили всю необходимую медицинскую помощь и покинули медучреждения. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, жизни остальных ничего не угрожает. Среди погибших по-прежнему числится один человек.

В операции по ликвидации последствий удара стихии задействованы 4,8 тыс. человек. Спасатели эвакуировали из опасных районов 823 жителей. В общей сложности разрушены 86 домов, серьезные и легкие повреждения получили соответственно 194 и 2,1 тыс. зданий.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 06:42 по местному времени (01:42 мск) в уезде Вэйюань городского округа Нэйцзян. Эпицентр стихии находился на глубине 10 км в 140 км к югу от города Чэнду с населением 16 млн человек и в 200 км к западу от города центрального подчинения Чунцин с населением более 31 млн человек. К настоящему времени в зоне бедствия зафиксированы в общей сложности 15 афтершоков магнитудой выше 2.

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