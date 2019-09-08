Число пострадавших от землетрясения на юго-западе Китая выросло до 53

8 сентября 2019 12:29 (UTC+04:00)

Число пострадавших в результате землетрясения в уезде Вэйюань (юго-западная китайская провинция Сычуань) возросло до 53 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, 14 человек уже получили всю необходимую медицинскую помощь и покинули медучреждения. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, жизни остальных ничего не угрожает. Среди погибших по-прежнему числится один человек.

В операции по ликвидации последствий удара стихии задействованы 4,8 тыс. человек. Спасатели эвакуировали из опасных районов 823 жителей. В общей сложности разрушены 86 домов, серьезные и легкие повреждения получили соответственно 194 и 2,1 тыс. зданий.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 06:42 по местному времени (01:42 мск) в уезде Вэйюань городского округа Нэйцзян. Эпицентр стихии находился на глубине 10 км в 140 км к югу от города Чэнду с населением 16 млн человек и в 200 км к западу от города центрального подчинения Чунцин с населением более 31 млн человек. К настоящему времени в зоне бедствия зафиксированы в общей сложности 15 афтершоков магнитудой выше 2.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В результате беспорядков в Гонконге пострадали 19 человек
Китай 10:05
Товарооборот между Китаем и США в январе-августе сократился почти на 14%
Бизнес 08:44
По меньшей мере один человек погиб и 29 ранены при землетрясении в Китае (Обновлено)
Китай 07:53
В Китае произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,3
Китай 07:26
В Китае один человек пострадал при землетрясении магнитудой 5,4
Китай 04:40
Демонстранты второй вечер подряд поджигают полицейский участок в Гонконге
Китай 7 сентября 18:40
Лента новостей
В Баку прошла церемония награждения международного фотоконкурса Georgian Drag 2019 (ФОТО)
Культура 13:14
Завтра в Азербайджане будет до 28 градусов тепла
Общество 13:04
В британском блюде Fish and Chips используется мясо редких акул
В мире 12:55
Президент Афганистана назвал насилие "Талибан" главным препятствием на пути к миру
Другие страны 12:13
Вдова солиста Linkin Park выходит замуж
В мире 11:58
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Россия 11:39
В Японии количество отмененных из-за тайфуна авиарейсов превысило 100
Другие страны 11:15
Футболист "Ливерпуля" ван Дейк согласовал с клубом новый шестилетний контракт
Спорт 10:57
В России проходит единый день голосования
Россия 10:47