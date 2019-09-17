СМИ: в Гонконге прервано движение метропоездов из-за схода вагона с рельсов

17 сентября 2019 08:56 (UTC+04:00)

Движение поездов на наземной "голубой" ветке (East Rail Line) гонконгского метро было прервано во вторник из-за схода вагона с рельсов, пострадали по меньшей мере восемь человек. Пятерым из них потребовалась госпитализация, сообщила телерадиокорпорация Ар-ти-эйч-кей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в утренний час пик рядом с вокзалом "Хун Хом" на полуострове Коулун, от которого составы курсируют в направлении границы с материковым Китаем.

Телевидение показало кадры, на которых видно, как многие пассажиры добираются пешком вдоль рельсов к станции. Оператор железнодорожного транспорта корпорация MTR предложила им воспользоваться услугами специально организованных бесплатных автобусов-шаттлов.

На месте инцидента работают специалисты, которые выясняют причину крушения. Сошедший вагон находился в центральной части состава, который "раскололся" надвое. В тот момент поезд двигался на малой скорости. По предварительным данным следствия, на рельсах не было обнаружено подозрительных предметов. По некоторым предположениям, аварию мог повлечь компьютерный сбой в регулировании движения на стрелочном переводе. Проверяется также версия о возможном наличии трещин на рельсах и аварийном состоянии данного участка.

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