Китай вывел на орбиту два спутника навигационной системы Beidou-3

Китай успешно вывел в понедельник на орбиту два спутника навигационной системы Beidou-3 (BDS-3). Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, запуск космических аппаратов М-19 и М-20 был осуществлен в 05:10 при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" и ракеты верхней ступени "Юаньчжэн-1" с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань.

Создание глобальной китайской навигационной системы Beidou будет завершено к 2020 году, для обеспечения ее функционирования на орбите к тому времени будут работать несколько десятков космических аппаратов. Китай уже разработал и разместил на орбите три поколения спутников своей навигационной системы (BDS-1, BDS-2 и BDS-3), которые позволяют добиваться точного позиционирования.

Этот запуск стал 312-м для ракеты-носителя серии "Чанчжэн". К настоящему моменту Китай вывел на орбиту 48 спутников Beidou, из них 23 относятся к системе BDS-3.

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Помимо этого, китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в 2020-2025 гг.

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