Власти Гонконга из-за протестов потратили $1 млн на улучшение имиджа города

24 сентября 2019 08:31 (UTC+04:00)

Администрация Гонконга потратила $944 тыс. на рекламную кампанию в зарубежных СМИ для восстановления имиджа города в глазах международных инвесторов на фоне продолжающихся протестных акций. Об этом сообщает во вторник газета South China Morning Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, кампания была начата на следующий день после того, как глава местной администрации Кэрри Лам объявила 4 сентября об окончательном отзыве законопроекта об экстрадиции правонарушителей в Китай, ставшего причиной массовых протестов населения с начала лета.

Местные власти опубликовали рекламные сообщения в ведущих газетах США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Республики Корея, Японии, несущие посыл о том, что Гонконг остается "безопасным, открытым, привлекательным и гостеприимным местом для бизнеса". По данным агентства Reuters, гонконгская администрация пыталась обратиться к восьми международным пиар-компаниям по вопросу содействия в улучшении имиджа города, но от всех них получила отказ.

Между тем, организаторы протестных акций с начала лета собрали $3,8 млн, вложив их в рекламно-пропагандистскую кампанию в мировых СМИ ради попытки привлечения внимания к ситуации в Гонконге и требованиям демонстрантов, отмечает газета. В частности, оппозиционные силы проводили сбор средств с целью публикации на правах коммерческой рекламы текстов петиции к странам G20 в ведущих западных СМИ перед саммитом Группы двадцати, который прошел в конце июня в Осаке.

Массовые антиправительственные демонстрации в Гонконге продолжаются уже три с половиной месяца. Многие их участники выражают готовность продолжать акции, несмотря на решение главы местной администрации выполнить одно из пяти требований митингующих.

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